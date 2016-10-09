При подрыве заминированного автомобиля в Турции погибли 17 человек

Организаторами теракта турецкая власть назвала радикалов запрещенной "Рабочей партии Курдистана".
Как сообщает Hurriet Daily News, со ссылкой на информацию местных властей, взрыв произошел утром, на блокпосту в районе населенного пункта Шемдинли. Сообщается о 17 погибших и 27 раненных лицах.
Указывается, что ответственность за теракт несут радикалы запрещенной "Рабочей партии Курдистана".
Напомним, 12 сентября мощный взрыв прогремел в городе Ван на Востоке Турции.
В последние месяцы на юго-востоке Турции регулярно происходят взрывы. Власти страны возлагают ответственность за них на РПК.ZN.UA