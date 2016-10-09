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При подрыве заминированного автомобиля в Турции погибли 17 человек

9 октября в 14:47

Организаторами теракта турецкая власть назвала радикалов запрещенной "Рабочей партии Курдистана". 

Турецкая полиция
Новый теракт в Турции унес жизни по меньшей мере 17 человек
ru.sputnik.az
Девять военных и восемь гражданских лиц погибли при подрыве заминированного автомобиля у военного блок-поста в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции.

Как сообщает Hurriet Daily News, со ссылкой на информацию местных властей, взрыв произошел утром, на блокпосту в районе населенного пункта Шемдинли. Сообщается о 17 погибших и 27 раненных лицах.

Указывается, что ответственность за теракт несут радикалы запрещенной "Рабочей партии Курдистана".

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Напомним, 12 сентября мощный взрыв прогремел в городе Ван на Востоке Турции.

В последние месяцы на юго-востоке Турции регулярно происходят взрывы. Власти страны возлагают ответственность за них на РПК.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция заминирование курды
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