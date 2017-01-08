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При подрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 13 человек

8 января в 12:10

Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГ. 

ИГИЛ
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за еще один кровавый теракт
irgit / Depositphotos
При подрыве террористом-смертником заминированного автомобиля на овощном рынке шиитов в Багдаде погибли по меньшей мере 13 и получили ранение более 50 человек.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию правоохранителей и сообщения медиа, ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГ.

Отмечается, что смертник въехал на автомобиле через рыночные ворота и подорвал взрывчатку после того, как правоохранители открыли по нему огонь. 

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Ранее, 5 января, В результате двух отдельных взрывов в Багдаде погибли не менее 14 человек и еще 15 получили ранения. 

Еще один теракт, убивший 35 человек, произошел в Багдаде второго января. Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

По материалам: ZN.UA
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Тэги террористы рынок заминирование
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