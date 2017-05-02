Путин и Трамп поговорят по телефону второго мая

Президенты, скорее всего, обсудят войну в Сирии.

Трамп переговорит с Путиным на тему поддержки Асада

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин проведут телефонный разговор второго мая. Наиболее вероятной темой переговоров двух мировых лидеров будет война в Сирии, сообщается на сайте Белого дома.

Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".