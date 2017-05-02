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Путин и Трамп поговорят по телефону второго мая

2 мая в 08:50

Президенты, скорее всего, обсудят войну в Сирии.

Путин Трамп
Трамп переговорит с Путиным на тему поддержки Асада
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин проведут телефонный разговор второго мая. Наиболее вероятной темой переговоров двух мировых лидеров будет война в Сирии, сообщается на сайте Белого дома.

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Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.  

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия президент США переговоры
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