Путин и Трамп поговорят по телефону второго мая

Президенты, скорее всего, обсудят войну в Сирии.
Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.
Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.
Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA