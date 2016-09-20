Президенту Кыргызстана стало плохо по дороге на Генассамблею ООН

Атамбаев пройдет углубленное обследование из-за проблем с сердцем.

У Атамбаева проблемы с сердцем

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не примет участи в заседаниях Генассамблеи ООН из-за проблем с сердцем. Его сняли с самолета в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, где Атамбаев должен был пересесть из правительственного самолета на рейсовый борт до Нью-Йорка, сообщает сайт президента Кыргызстана. В Стамбуле Атамбаеву провели первичное медобследование.

"После осмотра врачи заключили, что главе государства, жаловавшемуся на боли в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование. По предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем. В связи с этим президент Алмазбек Атамбаев пройдет медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей", - сообщается на сайте главы Кыргызстана.

Вместо него во главе делегации в ООН полетел глава МИД Эрлан Абдылдаев.

Напомним, 2 сентября от инсульта умер президент соседнего с Кыргызстаном Узбекистана Ислам Каримов.