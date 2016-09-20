Президенту Кыргызстана стало плохо по дороге на Генассамблею ООН

Атамбаев пройдет углубленное обследование из-за проблем с сердцем.
"После осмотра врачи заключили, что главе государства, жаловавшемуся на боли в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование. По предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем. В связи с этим президент Алмазбек Атамбаев пройдет медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей", - сообщается на сайте главы Кыргызстана.
Вместо него во главе делегации в ООН полетел глава МИД Эрлан Абдылдаев.
Напомним, 2 сентября от инсульта умер президент соседнего с Кыргызстаном Узбекистана Ислам Каримов.ZN.UA