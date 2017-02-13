Президентом Туркменистана снова стал Бердымухамедов

Глава Туркменистана набрал более 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов будет руководить Туркменистаном еще несколько лет ridus.ru

Гурбангулы Бердымухамедов в третий раз переизбран президентом Туркменистана , он набрал 97,69% голосов заявил в понедельник, 13 февраля, председатель ЦИК страны, пишет РИА "Новости"

Итоговая явка на выборах президента Туркменистана, которые прошли в воскресенье, 12 февраля, составила 97,27% избирателей.

Бердымухамедов стал президентом в 2007 году, потом переизбирался в 2012 году.

За период своего президентства Бердымухаммедов стал одним из наиболее жестких автократических лидеров на постсоветском пространстве. Обладая большими полномочиями, он также является премьер-министром и главнокомандующим в стране, которая занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Как пишет обозреватель ZN.UA Владимир Кравченко, в Туркменистане, который официально провозгласил "эпоху всемогущества и счастья", все решает один человек — президент Гурбангулы Бердымухаммедов, который лично одобряет все крупные контракты и любой большой платеж Центробанка за пределы страны.

Подробнее о важности Туркменистана для экономики и внешней политики Украины читайте в статье Владимира Кравченко "Страна Аркадага Туркменистан переживает "эпоху счастья" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".