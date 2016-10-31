Президента Молдовы выберут во втором туре 13 ноября

За голоса избирателей будут бороться прозападный и пророссийский кандидат.

В Молдове президента выберут со второй попытки Noi.md

В Молдове по предварительным данным, не удалось выбрать президента страны в ходе первого тура голосования , состоявшегося 30 октября.

Во второй тур вышли председатель пророссийской Партии социалистов Игорь Додон и руководитель партии "Действие и солидарность" (прозападного толка), экс-министр образования, единый кандидат от правых сил Майя Санду. По результатам обработки 98,41% бюллетеней за Игоря Додона проголосовали 48,65% избирателей, за Майю Санду - 37,98%, сообщает "Укринформ".

Второй тур выборов пройдет спустя две недели, в воскресенье, 13 ноября. Победителем будет признан кандидат, набравший больше голосов избирателей.

В первом туре голосования граждане Молдовы могли выбирать из девяти кандидатов в президенты.

Напомним, что нынешние выборы – первые прямые выборы президента Молдовы за последние 20 лет. В прошлый раз всенародное голосование состоялось в 1996 году, а с 2000 года президента Молдовы выбирал парламент.

30 октября явка избирателей составила 48,95% – на участки пришли около 1,4 из 2,8 миллионов избирателей. Наибольшую активность проявили жители Кишинева, продемонстрировав явку 58,4%. Наименьшая активность была зафиксирована в уезде Кантемир и автономии Гагаузия на юге Молдовы - 40%. В оккупированном Приднестровье выборы не проводились. Десятки тысяч граждан Молдовы проголосовали на зарубежных участках.