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Президент Южной Кореи заявила о готовности уйти в отставку

29 ноября в 08:55

Оказавшаяся в центре коррупционного скандала Пак Кын Хе выступила с речью в парламенте.

Пак Кын Хе
Пак Кын Хе предоставила депутатам право "принять решения о своем политическом будущем, включая досрочную отставку"
time.com
Оказавшаяся в центре коррупционного скандала президент Республики Корея Пак Кын Хе во вторник, 29 ноября, выступая перед депутатами парламента, заявила о готовности досрочно оставить свой пост. 

Пак предоставила депутатам право "принять решения о своем политическом будущем, включая досрочную отставку". 

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%. 

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Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги скандал Корея коррупция Южный
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