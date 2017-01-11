Президент Венесуэлы назвал действия парламента "попыткой госпереворота"

Лидер фракции правящей партии страны Эктор Родригес призвал ввести административную и уголовную ответственность для депутатов-путчистов, требовавших признать Мадуро покинувшим пост.

Николас Мадуро, вылетая в Никарагуа, пообещал остаться с избравшим его народом

Президент Венесуэлыназвал "манифестом заговорщиков" принятое парламентом страны (Национальной ассамблеей) решение о признании его покинувшим пост, сообщает издание La Nacion

"Я - президент Боливарианской Республики Венесуэлы, глава государства и глава правительства, избранный народом, и я останусь с народом", - сообщил Мадуро перед вылетом в Никарагуа из международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии.

Николас Мадуро настаивал на версии "манифеста заговорщиков" и призвал своих последователей и соратников дать жесткий ответ на "провокацию "правых" в парламенте, которые подчиняются посольству США в Каракасе".

Он также призвал вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами принять меры в отношении планов правительства по дестабилизации ситуации в стране и "не оставлять безнаказанным нарушения Конституции и неуважение к закону и конституционному порядку".

Ранее представители правящей партии страны обратились в Верховный суда Венесуэлы для признания недействительным решения парламента страны о признании президента Николаса Мадуро покинувшим свой пост.

"Мы не можем позволить, чтобы сумасшествие продолжало быть способом политического воздействия", - отметил руководитель фракции правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Эктор Родригес.

Он также потребовал административной и уголовной ответственности для оппозиционных депутатов-путчистов.

Ко вторнику, 10 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро достиг большей половины своего шестилетнего президентского срока, что аннулирует любую возможность проведения досрочных президентских выборов. Конституция Венесуэлы гласит, что в случае отставки или смерти президента в течение последних двух лет правления, его обязанности в оставшееся время должен исполнять вице-президент.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.