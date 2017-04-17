Развитые страны полностью откажутся от курения примерно к 2050 году. В странах со стройной вертикалью власти этот процесс можно и ускорить.

Бердымухамедов собирается править в Туркменистане вечно. Решил исправить свой народ Sputnik

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу на 2017-2021 годы по реализации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, программа, нацеленная на борьбу с табакокурением, призвана обеспечить популяризацию здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни, эффективные меры по превращению Туркменистана до 2025 года в страну, свободную от табака.

"Туркменистан занимает лидирующие позиции в мире в борьбе с табакокурением, подавая в этом образцовый пример другим странам и активно развивая сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.

59-летний Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в 2007 году, и был переизбран на второй срок в 2012 году. В 2016 году он разрешил себе править в стране вечно.

В 2011 году исследование Citigroup показало, что население развитых стран в среднем примерно к 2050 году полностью откажется от табакокурения. "Процент курящих снижается в развитых странах мира, и снижается более или менее по прямой линии на большинстве рынков", - считают аналитики Citigroup.