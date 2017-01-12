Президент Таджикистана назначил своего 29-летнего сына мэром Душанбе

Сын руководителя Таджикистана до последнего времени занимался коррупцией в стране. Получил новую должность.

Вместо второго человека в официальной иерархии Таджикистана руководить столицей будет сын Эмомали Рахмона ASIA-Plus

Президент Таджикистанасвоим указом назначил старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе.

Как сообщает местное издание ASIA-Plus, 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный градоначальник Душанбе на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов. При этом Убайдуллоев как председатель верхней палаты парламента Таджикистана с 2000 года является вторым лицом в государстве.

До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом в центрально-азиатских деспотиях. Окончил Таджикский национальный университет по специальности "Международные экономические отношения", являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ, женат, имеет трех детей.

Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. В октябре 2016 года парламент страны единогласно проголосовал за присвоение Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. А год назад, в декабре 2015-го Рахмона провозгласили пожизненным лидером таджиков, прописав это в законе "Об основателе мира и национального единства - лидере нации", который предусматривает для него гарантию неограниченных прав и неприкосновенности после ухода с поста президента.