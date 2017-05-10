Президент США уволил директора ФБР



Глава ФБР отправлен в отставку за неспособность эффективно возглавлять бюро.

Главу ФБР отправили в отставку Facebook/James Comey

Белый дом опубликовал сообщение, согласно которому Трамп уволил Коми по рекомендации заместителя генерального прокурора Рода Розенстина и генерального прокурора Джеффа Сешнса. В заявлении Белого дома отмечается, что "поиск (кандидатуры на должность) нового директора ФБР начнется незамедлительно".

Сам президент США сообщил, что уволил главу ФБР из-за того, что тот "не способен эффективно возглавлять бюро".

"Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро", - сообщил Трамп в письме Коми.

Ранее сообщалось, что "президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста".

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.