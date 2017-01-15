Президент Сербии угрожает применить армию против Косово

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Сербия пыталась отравить в Косово купленный на России поезд с надписями "Косово – это Сербия" и теперь угрожает армией.

Сербия пыталась отправить в Косово купленный на России пропагандистский поезд inserbia.info

заявил о готовности направить в Косово армию для защиты этнических сербов.

"Если они будут убивать сербов, то да", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Сербия готова послать свою армию.

Как сообщают местные СМИ, Николич сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Генеральном штабе армии Сербии. Президент подчеркнул, что не хочет конфликта, однако по конституции будет обязан защищать своих граждан.

Накануне на границе с Косово был остановлен поезд, который отправился из Белграда. Купленный на России состав снаружи был разрисован фразой "Косово – это Сербия" на 21 языке, а внутри - изображениями сербских монастырей и церквей. Таким образом Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение, прерванное 18 лет назад.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что он решил остановить поезд во избежание конфликта. Премьер-министр Косово Иса Мустафа приветствовал это решение.

Косово, населенное в основном мусульманами-албанцами, объявило о своей независимости в 2008 году, почти через десять лет после окончания кровопролитной войны с Сербией. В настоящее время независимость признали США и большая часть стран ЕС.