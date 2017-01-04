Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья

Встреча состоялась в городе Бендеры, который находится под контролем ПМР.

Додон встретился с главой непризнанной ПМР

Президент Молдовыи глава непризнанной "Придестровско-Молдавской республики" Вадим Красносельский в среду, 4 января, провели встречу в городе Бендеры, который контролируется сепаратистами ПМР.

Встреча руководителей Молдовы и ПМР стала первой за восемь лет, сообщили в пресс-службе президента Молдовы.

"Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что впервые с 2008 года состоялась подобная встреча. Глава государства выразил надежду, что в нынешнем году постепенно будут решаться накопившиеся вопросы и проблемы", – сказано в сообщении.

Додон и Красносельский поздравили друг друга с победой на выборах. Президент Молдовы выразил надежду на улучшение отношений между Кишиневом и Тирасполем в 2017 году.

Глава ПМР, в свою очередь, назвал состоявшуюся встречу "хорошим началом для сотрудничества в решении конкретных вопросов, касающихся простых граждан по обе стороны Днестра". Стороны обсудили ряд вопросов в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и т.д.

Планируется, что в ближайшее время состоится еще одна аналогичная встреча.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдовы сообщил о победе лидера пророссийской Партии социалистов Игоря Додона на выборах президента с результатом 52,27%. За его конкурента, единого кандидата от правых партий Майю Санду проголосовали 47,7% избирателей.

Во время избирательной кампании Додон заявлял о необходимости политического урегулирования приднестровского вопроса.

Как заявил Додон, все соглашения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе. В то же время, новоизбранный президент сообщил о намерении подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом – структуры, созданной для формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.