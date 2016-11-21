Президент Молдовы хочет подписать меморандум с ЕврАзЭС

Свой первый зарубежный визит Додон нанесет в Москву.

Додон хочет дружить со странами ЕврАзЭС Кадр/YouTube

Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон намерен после официального вступления в должность подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС).

"На первом этапе, я думаю, что мы предложим хотя бы подписание меморандума о сотрудничестве. Есть такая практика, мы уже его подготовили. Там ничего против соглашения об ассоциации с ЕС не говорится, а лишь об отношениях с самим ЕврАзЭС. А время - два-три года - покажет: что произойдет в Европейском союзе. Там тоже у них очень непросто", - заявил Додон.

По его словам, Партия социалистов, от которой он избирался президентом, открыто выступает за евразийскую интеграцию, и она не будет отказываться от этой политической повестки дня. В то же время, отметил Додон, он не будет сворачивать сотрудничество с Европейским союзом, аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС.

Избранный президент Молдовы планирует своей первый зарубежный визит нанести в Москву, где он намерен поставить вопрос об отмене эмбарго на поставки молдавской продукции в Россию. Также Додон хочет добиться отмены запрета на трудовую миграцию из Молдовы.

Президент Молдовы заявил, что хочет решить мирным путем проблему Приднестровья и даже готов посетить Тирасполь.

"Мне кажется, что было бы неплохо показать всем, как можно решать определенные замороженные конфликты. Я думаю, что Приднестровье может быть таким примером. Поэтому мы будем очень гибкими в решении этой проблемы, мы будем очень открыты. Я готов в январе поехать в Тирасполь на встречу с будущим президентом Приднестровья", - заявил Додон.

Он подчеркнул, что не намерен "ложиться ни под Запад, ни под Восток", выступая за активные экономические отношения со странами СНГ и с Евросоюзом.

В Евразийское экономическое сообщество (ЕвраАзЭС) входит 5 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Структура была создана для эффективного продвижения ее участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.