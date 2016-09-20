Президент Кыргызстана ушел в отпуск из-за проблем с сердцем

Атамбаев должен пройти тщательное медицинское обследование.
"Состояние здоровья главы государства не вызывает никаких опасений", — подчеркнули в его пресс-службе.
Ожидается, что Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября.
Атамбаев является президентом Кыргызстана с декабря 2011 года, ранее он занимал должность премьер-министра страны.
Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не примет участия в заседаниях Генассамблеи ООН из-за проблем с сердцем. Вместо него во главе делегации в ООН полетел глава МИД Эрлан Абдылдаев.
Напомним, 2 сентября от инсульта умер президент соседнего с Кыргызстаном Узбекистана Ислам Каримов.ТАСС