Президент Кыргызстана ушел в отпуск из-за проблем с сердцем

Атамбаев должен пройти тщательное медицинское обследование.

Атамбаев ушел в отпуск до 1 октября knews.kg

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев ушел в краткосрочный отпуск из-за проблем с сердцем и пройдет медицинское обследование. Некоторое время президент будет находиться под наблюдением медиков.

"Состояние здоровья главы государства не вызывает никаких опасений", — подчеркнули в его пресс-службе.

Ожидается, что Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября.

Атамбаев является президентом Кыргызстана с декабря 2011 года, ранее он занимал должность премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не примет участия в заседаниях Генассамблеи ООН из-за проблем с сердцем. Вместо него во главе делегации в ООН полетел глава МИД Эрлан Абдылдаев.

Напомним, 2 сентября от инсульта умер президент соседнего с Кыргызстаном Узбекистана Ислам Каримов.