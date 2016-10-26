Президент Кыргызстана отправил правительство страны в отставку

Роспуск правительства республики связан с развалом парламентской коалиции.

Правительство Кыргызстана ушло в отставку rferl.org

Президент Кыргызской Республикиподписал указ об отставке Кабинета минис.

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики, соответствующий документ был подписан Атамбаевым 26 октября. Согласно указу, роспуск связан с официальным объявлением об утрате парламентского большинства в высшем законодательном органе страны Жогорку Кенеша коалицией фракций, сформированной на основе коалиционного соглашения между фракциями СДПК, "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен" от 2 ноября 2015 года.

Согласно документу, лица, занимавшие в правительстве республики высокие должности, будут продолжать исполнение своих служебных обязанностей до дня назначения членов его нового состава. Указ вступает в силу с момента подписания.

Накануне стало известно, что оригинала конституции Кыргызстана в виде окончательного текста с подписями должностных лиц не существует. Так, на прошлой неделе парламент страны одобрил во втором чтении закон о назначении референдума по внесению изменений в конституцию на 11 декабря, однако депутаты обратились к представителям органов государственной власти с просьбой предоставить палате оригинал действующего Основного закона страны. Позднее выяснилось, что в министерстве юстиции и аппарате президента располагают лишь копиями документа.