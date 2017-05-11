Президент Косово распустил парламент

Парламентские выборы в республике состоятся на год раньше, чем планировалось.
В указе говорится, что он ступает в силу в день его подписания.
Досрочные выборы в Ассамблею Косово должны быть проведены не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Очередные парламентские выборы должны были состоятся через год.
Напомним, 10 мая Ассамблея Косово выразила вотум недоверия правительству Исы Мустафы. Оппозиционные партии обвиняют премьер-министра в неспособности выполнить свою программу и обеспечить выполнение важных для страны законов.Европейская правда