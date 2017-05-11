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Президент Косово распустил парламент

11 мая в 00:37

Парламентские выборы в республике состоятся на год раньше, чем планировалось.

Хашим Тачи
Хашим Тачи инициировал досрочные выборы в Косово
wikipedia.org
Президент Республики Косово Хашим Тачи в среду, 10 мая, подписал указ о роспуске парламента, после того, как депутаты выразили вотум недоверия правительству, передает "Европейская правда".

В указе говорится, что он ступает в силу в день его подписания.

Досрочные выборы в Ассамблею Косово должны быть проведены не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

Очередные парламентские выборы должны были состоятся через год.

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Президент подписало указ о досрочном прекращении полномочий Ассамблеи Косово
Европейская правда

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Напомним, 10 мая Ассамблея Косово выразила вотум недоверия правительству Исы Мустафы. Оппозиционные партии обвиняют премьер-министра в неспособности выполнить свою программу и обеспечить выполнение важных для страны законов.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Косово Тачи парламент
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