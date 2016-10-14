Президент Колумбии продлил перемирие с повстанцами

Режим прекращения огня продлен до конца этого года.
По словам Сантоса, он принял это решение после встречи со студенческими лидерами, которые провели два масштабных марша в поддержку мирного соглашения.
"Один из студентов напомнил мне, что и в армии, и в партизанских рядах есть молодые люди ждут, которые надеются, что им больше не нужно будет стрелять", - сказал президент в телевизионном обращении.
"По этой причине, а также по просьбе студентов, я принял решение о продлении соглашения о прекращении огня до 31 декабря", - заявил он.
26 сентября Мануэль Сантос подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома. За это он удостоился Нобелевской премии мира.
Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.
Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.
Подробнее о противостоянии между правительством и повстанцами читайте в статье Алексея Коваля "Колумбия: примирение через референдум не прошло" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA