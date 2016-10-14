Президент Колумбии продлил перемирие с повстанцами

Режим прекращения огня продлен до конца этого года.

Сантос продлил режим прекращения огня с повстанцами FARC vovworld.vn

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о продлении режима прекращения огня против повстанцев из рядов группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), передает Reuters.

По словам Сантоса, он принял это решение после встречи со студенческими лидерами, которые провели два масштабных марша в поддержку мирного соглашения.

"Один из студентов напомнил мне, что и в армии, и в партизанских рядах есть молодые люди ждут, которые надеются, что им больше не нужно будет стрелять", - сказал президент в телевизионном обращении.

"По этой причине, а также по просьбе студентов, я принял решение о продлении соглашения о прекращении огня до 31 декабря", - заявил он.

26 сентября Мануэль Сантос подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома. За это он удостоился Нобелевской премии мира.

Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.

Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.

Подробнее о противостоянии между правительством и повстанцами читайте в статье Алексея Коваля "Колумбия: примирение через референдум не прошло" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".