Президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России

Никос Анастасиадис считает, что Минские договоренности необходимо выполнять.

Никос Анастасиадис высказался по поводу антироссийских санкций sueddeutsche.de

Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, чтоне являются решением проблем в отношениях между РФ и Евросоюзом.

"Санкции не дают возможности вести диалог и решать проблемы. Напротив, они автоматически означают, что страна, против которой вводятся санкции, также вводит их в ответ", –заявил президент Кипра после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 20 сентября.

Анастасиадис также выразил уверенность, что стороны конфликта в Донбассе должны придерживаться Минских договоренностей, передает ТАСС.

Напомним, 7 июля парламент Кипра поддержал резолюцию об отмене санкций против РФ. "За" проголосовали 33 депутата из 59. 17 парламентариев, преимущественно члены пропрезидентской партии "Демократическое собрание", воздержались. Документ носит рекомендательный характер.

Санкции против России вводились США, Евросоюзом и некоторыми другими странами (Австралией, Японией, Канадой, Норвегией и так далее) в несколько этапов в 2014 году. После аннексии Крыма США и ЕС ввели персональные санкции против политиков и других граждан России и Украины, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции более высокого уровня - экономические, были введены летом 2014 года (ряд экономических санкций США ввели еще весной), после агрессии России на востоке Украины, в Донбассе.

Напомним, 1 июля Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев – до 31 января 2017 года.

17 июня Совет ЕС принял решение о продлении истекающих ограничительных мер за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года, а 15 сентября, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года.