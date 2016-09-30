Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером и готов убить 3 млн наркоманов

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Дутерте оскорбил Обаму и Пан Ги Муна, обрушился на Евросоюз и нашел себе исторический пример для подражаний.

Президент Филиппин готов уничтожить 3 млн жителей страны по примеру Гитлера theguardian.com

Президент Филиппиннамерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране, сообщает издание Philippine Star

"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.

Президент Филиппин заявил, что готов пойти на эти меры ради будущих поколений жителей страны.

"Если у Германии был Гитлер, то я готов принести эти жертвы для Филлипин", - сказал он.

Международное сообщество критикует жесокие методы, которые Родриго Дутерте применяет для борьбы с наркотиками в стране: внесудебные расправы и убийства.

Напомним, президент Филиппин ранее использовал ненормативную лексику в адрес Барака Обамы, когда говорил о том, что не позволит президенту США читать ему лекцию о правах человека. Таким образом Дутерте отреагировал на информацию о намерении Обамы в рамках Восточноазиатского саммита в Лаосе поднять вопрос о методах борьбы филиппинских властей с наркоторговлей, в результате которой только за два месяца погибли 2,4 тыс. человек.

Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.