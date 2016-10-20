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Президент Филиппин "попрощался" с США и снова оскорбил Обаму

20 октября в 11:26

Дутерте отметил, что он "сыт по горло" внешнеполитическим курсом Филиппин и намерен его изменить.

Родриго Дутерте
Дутерте снова назвал Обаму "сукиным сыном"
theguardian.com
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что для его страны "настало время, чтобы попрощаться" с США. 

"Ваше пребывание в моей стране было использовано для вашей же собственной выгоды. Так что настало время, чтобы попрощаться, друзья мои", - сказал он, передает телеканал Channel NewsAsia.

Дутерте также отметил, что уже "сыт по горло" внешней политикой Филиппин, проводимой под диктовку Запада, и подчеркнул, что намерен это изменить.
Также он добавил, что больше не поедет в США, поскольку он "будет лишь оскорблен там". Затем Дутерте снова оскорбил Обаму, назвав "сукиным сыном".

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Напомним, президент Филиппин ранее использовал ненормативную лексику в адрес Барака Обамы, когда говорил о том, что не позволит президенту США читать ему лекцию о правах человека. Таким образом Дутерте отреагировал на информацию о намерении Обамы в рамках Восточноазиатского саммита в Лаосе поднять вопрос о методах борьбы филиппинских властей с наркоторговлей, в результате которой только за два месяца погибли 2,4 тыс. человек.

Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Филиппины Обама президент США
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