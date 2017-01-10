Президент Филиппин пообещал убивать чиновников-наркоторговцев

Родриго Дутерте уже составил список из 5-10 тысяч "сыновей шлюх", которым обещает проблемы в ближайшем будущем.
Как пишет The Independent, откровенный лидер уже составил "нарко-террористический список", который содержит от 5 до 10 тысяч фамилий.
"Поищи свое имя в нарко-списке. Сын шлюхи, если там есть твое имя, у тебя проблемы, я точно тебя убью", - заявил Дутерте.
По данным издания, один человек из этого списка уже был убит в перестрелке с полицией. Мэра одного из городов в провинции Магинданао застрелили в ходе операции по борьбе с наркотиками в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Дутерте намерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране. "Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.ZN.UA