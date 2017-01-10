Президент Филиппин пообещал убивать чиновников-наркоторговцев

Родриго Дутерте уже составил список из 5-10 тысяч "сыновей шлюх", которым обещает проблемы в ближайшем будущем.

Родриго Дутерте продолжает шокировать цивилизованный мир theguardian.com

Президент Филиппинпообещал убивать государственных служащих, полицейских и мэров городов, которых он подозревает в причастности к торговле наркотиками.

Как пишет The Independent, откровенный лидер уже составил "нарко-террористический список", который содержит от 5 до 10 тысяч фамилий.

"Поищи свое имя в нарко-списке. Сын шлюхи, если там есть твое имя, у тебя проблемы, я точно тебя убью", - заявил Дутерте.

По данным издания, один человек из этого списка уже был убит в перестрелке с полицией. Мэра одного из городов в провинции Магинданао застрелили в ходе операции по борьбе с наркотиками в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Дутерте намерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране. "Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.