Президент Филиппин назвал Путина своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает своим кумиром президента РФ Владимира Путина.

В видеоролике-анонсе интервью арабской телекомпании Al-Jazira, журналист телеканала показывает филиппинскому президенту листки бумаги с именами разных политиков и названиями государств, и просит его коротко высказать характеристику, которая первым делом приходит ему на ум.

Так, когда журналист показал лист c надписью Vladimir Putin Дутерте, не колеблясь, заявил: "Мой кумир". Как пояснил филиппинский президент, руководитель Кремля действует именно так, как, по мнению Дутерте, и должен бы поступать глава государства. Он признал, что хотел бы быть таким же, как Путин.

Напомним, что ранее Дутерте уже косвенно сравнивал себя с Гитлером.

Также Дутерте отметил, что Хиллари Клинтон может стать хорошим президентом США, тогда как Дональда Трампа он охарактеризовал как "хорошего кандидата". Что касается самих Соединенных Штатов, то филиппинский президент имеет некоторые "сомнения", поскольку решил изменить курс Филиппин в международных отношениях.

Did Philippine Leader, Rodrigo #Duterte, just endorse #Hillary for President? pic.twitter.com/IVmTTLfuYE