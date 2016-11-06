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Филиппинский президент считает, что глава Кремля действует именно так, как и требуется от лидера государства.

Президент Филиппин назвал Путина своим кумиром скриншот видео

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает своим кумиром президента РФ Владимира Путина.

В видеоролике-анонсе интервью арабской телекомпании Al-Jazira, журналист телеканала показывает филиппинскому президенту листки бумаги с именами разных политиков и названиями государств, и просит его коротко высказать характеристику, которая первым делом приходит ему на ум.

Так, когда журналист показал лист c надписью Vladimir Putin Дутерте, не колеблясь, заявил: "Мой кумир". Как пояснил филиппинский президент, руководитель Кремля действует именно так, как, по мнению Дутерте, и должен бы поступать глава государства. Он признал, что хотел бы быть таким же, как Путин.

Напомним, что ранее Дутерте уже косвенно сравнивал себя с Гитлером.

Также Дутерте отметил, что Хиллари Клинтон может стать хорошим президентом США, тогда как Дональда Трампа он охарактеризовал как "хорошего кандидата". Что касается самих Соединенных Штатов, то филиппинский президент имеет некоторые "сомнения", поскольку решил изменить курс Филиппин в международных отношениях.





На сайте издания Business Insider опубликовавшем видеоролик, содержится также сообщение о том, что нынешнее высказывание президента Филиппин о Путине не первое. Теплое отношение к Путину вписывается в его политику изменения линии Филиппин на международной арене. Так, он неоднократно резко и критически отзывался о США и президенте Бараке Обаме. При этом его отношение к Китаю и России – подчеркнуто благоприятное.

Дутерте выразил надежду на то, что, возможно, посетит Россию и проведет переговоры с Путиным. 20 октября он заявил, что хотел бы сказать российскому президенту, что есть только три государства, которые противостоят остальному миру, – это Китай, Филиппины и Россия.