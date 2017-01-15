Президент Филиппин допустил введение военного положения для борьбы с наркотиками

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Филиппины уже переживали длительные периоды военной диктатуры. Новый президент страны обосновывает военное положение борьбой с наркотиками.

Поклонник Путина обосновал военную диктатуру борьбой с наркотиками сайт Кремля

Президент Филиппиндопустил введение военного положения в стране, если проблема наркотиков станет "слишком опасной", сообщает агентство Reuters . Всего месяц назад он категорически отрицал подобный шаг.

"Никто не может меня остановить", - сказал он, обращаясь к Верховному суду и парламенту.

Президент Филиппин в очередной раз поклялся защищать страну от всех угроз, в том числе от наркотиков, которые, по его данным, употребляют около 4 миллионов человек.

Дутерте, который пришел к власти в середине прошлого года, сделал жестокую борьбу с наркотиками центральной темой деятельности своей администрации. С июля 2016 года в результате полицейских операций и деятельности "дружинников" были убиты более 6 тыс. человек, более 1 млн человек были арестованы.

Филиппины с начала 1970-х годов пережили десятилетие военного положения, и воспоминания о движении с целью восстановления демократии и защиты прав человека остаются свежими в воспоминаниях многих граждан.

Ранее сообщалось, что Дутерте намерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране. "Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.