Президент Чехии пожелал соотечественникам "опасной жизни" в новом году

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам Милоша Земана, тот, кто не участвует сражениях, не сможет одержать побед.

Президент Чехии решил поздравить жителей страны нестандартно Радио Прага

Президент Чехиипожелал согражданам новой, полной опасностей и рисков жизни в наступающем году. Земан дал интервью радио Frekvence 1, сообщает издание Lidovky

Президент призвал людей к жизни, полной рисков, сражений и побед. По словам Земана, желать всем здоровья, счастья и долгих лет жизни было бы "немного банально и довольно скучно".

"Вы знаете, уважаемые слушатели, чего бы мне хотелось вам пожелать? Опасной жизни. Потому что, если вы не будете участвовать в сражениях, то не сможете победить. Я желаю вам успехов", - сказал президент.

Он также добавил, что официальное новогоднее поздравление народа Чехии запишет в замке Ланы, где 2 января примет премьер-министра Богуслава Соботку.

Милош Земан в последнее время делал заявления, которые противоречат даже интересам его собственной страны. К примеру, летом президент Чехии призывал провести в стране референдум о членстве в ЕС и в НАТО. Однако правительство отвергло эти его призывы. Сам чешский президент не имеет полномочий инициировать такие референдумы.