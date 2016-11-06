Президент Болгарии обвинил РФ в кибератаке во время выборов

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Россия пытается дестабилизировать Европу, не стреляя при этом из танков, а используя хакерские атаки на государственные органы и финансируя популистские партии.

Россия пытается дестабилизировать Европу всеми доступными способами president.bg

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что в октябре прошлого года во время проведения референдума и местных выборов сайты главных государственных органов страны подверглись российским кибератакам.

"Я считаю это нападением на болгарскую демократию, нападением на болгарское государство, и его осуществили, с большой вероятностью, из России", - заявил Плевнелиев в интервью BBC, утверждая, что план был разработан, чтобы вызвать путаницу вокруг результатов, аналогичную, которая может быть в США в будущий вторник.

Целью атак оказались сайты ЦИК, президента и других государственных учреждений. "Это была самая мощная и интенсивная кибер-атака, которая была проведена на юго-востоке Европы", говорит он.

Плевнелиев, после анализа ситуации и помощи со стороны союзников по НАТО, подозревает в кибератаке хакерскую группировку Fancy Bear, которую связывают со взломом сайта Демократической партии США. Также Плевнелиев отметил, что "почерк" атак был аналогичным, как и в случае с воровством электронных писем в Бундестаге. По его мнению, это "та же организация", которая в последнее время пытается влиять и на американские выборы.

"С очень высокой степенью вероятности можно было бы указать на восток от нас", - говорит богарский президент.

Плевнелиев считает, что Россия пытается разделить и ослабить Европу, в том числе и с помощью хакерских атак. Кибератаки для РФ, по мнению болгарского лидера, это такой же инструмент влияния на Европу, как и финансирование популистских политических партий и движений, а также пропаганда.

В воскресенье, 6 ноября, в Болгарии проходит первый тур выборов президента. Если не один из кандидатов не сможет набрать необходымых голосов, второй тур пройдет через неделю.

Плевнелиев, который не претендует на переизбрание, уходит с поста в январе.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.