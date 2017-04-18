Превращение Турции в автократию завершилось - The Guardian

Издание пишет, что Европа должна сосредоточиться на поддержке турецких демократических сил.

Отношения Эрдогана с Европой после референдума еще больше обострятся. security.blogs.cnn.com

Не будет преувеличением, если сказать, что Турция открывает сомнительный и непредсказуемый раздел своей политической истории после референдума, который открыл путь конституционным изменениям и увеличению власти президента Раджепа Тайипа Эрдогана в беспрецедентных масштабах.

Об этом в редакционной статье пишет The Guardian.

"Если их воплотить, эти реформы фактически установят в Турции султанат спустя почти век после того, как Ататюрк основал республику на руинах Османской империи", - говорится в статье.

Для Европы и для западных союзников Турции по НАТО это преобразование, скорее всего, будет иметь важные последствия. Отношения, которые уже и без того напряженные, ухудшатся еще больше в то время, как турецкое сотрудничество в решении проблемы с наплывом беженцев до сих пор критически важно. Осторожная реакция Брюсселя, Берлина и Парижа указывает на этот новый дискомфорт. В частности, президента Эрдогана предупредили, что если он выполнит угрозы восстановить смертную казнь, он в тот же миг поставит крест на перспективе Турции вступить в ЕС.

"Преобразование Турции в автократию теперь полностью завершено. Республиканская система проверок и балансов теперь будет разрушена", - пишет британское издание.

Вместе с тем, страна остается разделенной на сторонников наследия Ататюрка и тех, кто хочет от него отказаться, на защитников светской системы и сторонников исламских ценностей, на курдов и турок, на военные структуры, которые некогда были доминантными, и новую элиту партии Эрдогана. И эти конфликты, скорее всего, обострятся.

Издание пишет, что турецкий президент поляризовал свою страну с помощью широкомасштабных чисток и преследования диссидентов, а также отправив свою армию на полномасштабную войну против курдских сепаратистов, а также с помощью многочисленных кризисов в отношениях с европейскими правительствами.

Важный турецкий политический разворот было невозможно предсказать в первые годы правления партии AKP. Демократические и экономические реформы были успешно проведены и встретили одобрение Запада. ЕС был готов открыть предварительные переговоры о членстве. После политической нестабильности и коррупции 90-х годов это была новая Турция, чьи исламистские лидеры казались такими же "радикальными", как и христианские демократы в Европе. Как-то Эрдоган сказал: "Мечети - наши казармы, купола - наши шлемы, минареты наши штыки, а верующие - наши солдаты", но при этом он пообещал придерживаться проевропейского курса.

Однако, напряжение и хаос на Ближнем Востоке, где Турция хотела стать моделью для подражания, могли посодействовать развороту, который произошел теперь. Турецкое гражданское общество боролось против ползучего деспотизма, в частности во время протестов в парке Гези в 2013 году. Издание предполагает, что акции неповиновения могут вспыхнуть вновь. Но пока что, когда Эрдоган подчинил себе все институты страны, турецкие демократы, которые будут бороться за ценности, которые верят, что невозможно заставить миллионы граждан подчиниться воле одного человека, должны получить поддержку, которую Европа может только им дать.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.