Премьер Японии станет первым лидером, который встретится с Трампом – Reuters

Абэ хочет, чтобы победитель на выборах подтвердил, что американо-японским отношениям ничего не грозит.

Синдзо Абэ собирается встретиться с Дональдом Трампом лично. palinchak / Depositphotos

Премьер-министрСиндзо Абэ собирается сегодня встретиться с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Как сообщает Reuters, перед вылетом из Токио на встречу он сказал, что американо-японский союз – это "краеугольный камень японской дипломатии и безопасности. Альянс уцелеет только если будет доверие".

Помощница Трампа Кейлиэнн Конуэй сообщила, что встреча кандидата-победителя с главой правительства Японии будет "неформальной", учитывая, что миллиардер еще не перенял Белый дом у президента Барака Обамы. А инаугурация нового президента США намечена на 20 января.

"Каким-либо более глубоким разговорам о политике и отношениях между Японией и США придется подождать до инаугурации", - сказал она CBS.

Детали встречи Абэ и Трампа остаются не известными, поскольку переходная команда республиканца не отвечает на запросы о комментарии. Однако, ожидается, что она состоится сегодня, когда премьер-министр Японии прибудет в США. В среду неназванный японский чиновник сообщил прессе, что все разговоры до сих пор не согласованы. Один из помощников Трампа на условиях анонимности рассказал журналистам, что победитель на выборах хочет заверить Абэ и других союзников в Азии в своей поддержке, поскольку они встревожены его жесткой предвыборной риторикой.

Трамп заставил Токио нервничать, когда заявил о возможности передачи Японии ядерного оружия. Кроме того, он требовал, чтобы союзники платить больше за содержание американских войск на их территории, иначе Вашингтон выведет свои силы.

Советник японского премьера Катсуюки Кавай рассказал, что встретился с несколькими советниками и чиновниками из команды Трампа в Вашингтоне, и они ему посоветовали "не воспринимать каждое слово Трампа буквально".

Тем временем, издание Washington Post писало, что украинцы боятся, что они больше проиграли на выборах в США. Среди слов Трампа, которые беспокоят украинцев – его обещания подружиться с президентом России Владимиром Путиным, который якобы "не собирается вторгаться в Украину", а также слова о людях в Крыму, которые "хотели быть больше с Россией, а не там, где они были". Кроме того, победитель на выборах в США пообещал "подумать" о снятии санкций против России.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".