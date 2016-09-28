Премьер Японии пытается вернуть Курилы, пользуясь слабостью экономики России – Reuters

Эксперты предполагают, что Абэ может попробовать договориться о возобновлении японского контроля над двумя из четырех островов.

Абэ надеется вернуть Японии хотя бы два Курильских острова. kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ делает ставку на личные близкие связи с президентом Владимиром Путиным, а также на экономические проблемы России и региональную обеспокоенность поведением Китая, чтобы добиться прогресса в территориальном споре с Москвой относительно

Об этом сегодня пишет Reuters, напоминая, что глава японского правительства вновь встретится с российским президентом в декабре. 62-летний Абэ может даже изменить отношение к давнему требованию Токио восстановить японский суверенитет над всеми четырьмя островами до того, как будет подписан мирный договор с Москвой об окончании Второй мировой войны.

Заигрывание Абэ с Путиным может разозлить ключевого японского союзника – США, учитывая то, какими холодными отношения между Москвой и Вашингтоном стали после российской аннексии Крыма и вторжения в Сирию. Но японские дипломаты надеются, что им удастся успокоить США.

"Я решу территориальную проблему, положу конец ненормальной ситуации, в которой мирного соглашения нет даже через 71 год после окончания войны и использую главные возможности, которые дает японско-российское сотрудничество в областях экономики и энергетики", - сказал Абэ во время выступления перед парламентом.

Эти громкие обещания идут в разрез с представлениями Москвы и Токио относительно того, кому все же принадлежат Курильские острова. Кроме того, неприятие российской общественности каких-либо компромиссов ограничивает действия Путина. Но у Абе, который за все время своего премьерства встретился с российским президентом 14 раз, будет новый шанс попытаться продвинуться вперед в территориальном споре с Россией 15 декабря во время визита Путина в Японию. Кроме того, лидеры также встретятся в Перу в ноябре.

"Абэ пытается растопить лед замороженной проблемы подписания мирного соглашения", - сказал неназванный японский чиновник, добавив, что японская сторона не ждет "общей резолюции".

Япония настаивает на том, что ей принадлежат все четыре острова Курильской гряды, но существуют признаки того, что она может изменить свою позицию.

"Возможно удастся продвинуться вперед в вопросе возвращения двух меньших островов", - сказал директор отдела по международным делам Либерал-демократической партии Японии Масаши Адачи.

"Будет очень большое сопротивление передачи двух других островов. Но если все дело в том, чтобы отложить этот процесс не какое-то небольшое время, думаю, мы сможем добиться понимания общественности", - добавил он.

Бывший японский депутат Мунэо Сузуки, который долгое время занимался отношениями с Россией и сейчас выступает советником премьера Синдзо Абэ, также поддерживал предложение говорить для начала о двух островах.

"Когда мы думаем о том, как решить проблему с четырьмя островами, мы не должны останавливаться у входа. Нужно смотреть в направлении выхода и делать реалистичные шаги", - сказал Сузуки.

В это же время, глава секретариата правительства Японии Йошихиде Суга сказал, что Япония изменила свою позицию. Это может быть признаком того, что сторонников жесткого подхода среди соратников Абэ разозлил новый подход.

Российский эксперт из Института международных отношений Дмитрий Стрельцов прокомментировал, что Япония, очевидно, рассчитывает на силу личной воли Путина в территориальном споре.

"Но, похоже, японцы переоценивают поле для маневра в распоряжении Путина", - сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер Японии хоче говорить с Путиным о Курилах в то время, как он ищет инвесторов на Востоке. Японский премьер с начала своей работы во главе правительства пытается улучшить отношения с Россией и добиться сотрудничества в вопросе Курильский островов. Но война в Украине и вторжения российский войск в Сирию помешали этому.

В СМИ также появлялись сообщения о якобы готовности России продать Курильские острова Японии. Но впоследствии Путин опроверг это.