Премьер Японии назвал Трампа лидером, "которому можно доверять" - FT

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Абэ стал первым мировым лидером, с которым встретился победитель президентской гонки в США.

Абэ доволен встречей с Трампом. kremlin.ru

Премьер-министр Японииполтора часа в Trump Tower в Нью-Йорке. После этого он объявил, что уверен в Трампе и похвалил его, назвав новым президентом, с которым можно вести дела.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что, судя по всему, первая встреча Трампа с иностранным лидером прошла успешно.

"Наш альянс не будет функционировать без доверия. Я уверен, что победитель на выборах Трамп - лидер, которому можно доверять", - сказал Абэ.

Эти комментарии поставили под сомнения заявления республиканца, которые он сделал во время кампании. В частности, он высказывался против торгового соглашения с Японией и требовал от Токио плату за военную защиту. А теперь оказывается, что он якобы хочет сотрудничать с традиционными американскими союзниками.

По словам Абэ, во время разговора с Трампом атмосфера была "необыкновенно теплой" и удалось поговорить "подушам". Японский премьер рассказал, что он пояснил свою основную философию и затем обсудил с Трампом ряд тем. При этом, он отказался раскрывать все детали диалога.

Тем временем, издание Washington Post писало, что украинцы боятся, что они больше проигралина выборах в США. Среди слов Трампа, которые беспокоят украинцев – его обещания подружиться с президентом России Владимиром Путиным, который якобы "не собирается вторгаться в Украину", а также слова о людях в Крыму, которые "хотели быть больше с Россией, а не там, где они были". Кроме того, победитель на выборах в США пообещал "подумать" о снятии санкций против России.