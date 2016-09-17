Премьер Словакии высказался в пользу отмены санкций против РФ

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Роберт Фицо допускает, что Украина выполнила меньше пунктов Минских соглашений, чем Россия.

Фицо не считает Путина "плохим парнем" parameter.sk

Премьер-министрРоберт Фицо считает, что Украина делает для выполнения Минских договоренностей меньше, чем Россия, а также высказался в пользу отменыЕвросоюза против РФ.

"Минские соглашения нарушаются обеими сторонами. Если бы мы изучили вопрос, вы бы сказали, что Украина делает для их выполнения меньше, чем РФ. Это неправда, что Украина является "хорощим парнем", а Россия – "плохим", – заявил Фицо в интервью Reuters, опубликованном в субботу, 17 сентября.

Глава словацкого правительства также высказал мнение о неэффективности санций против России и вреде, который они наносят экономическим интересем ЕС и Словакии. В то же время, Фицо пообещал, что будет уважать солидарную позицию Евросоюза в вопросе санкций.

Накануне, 15 сентября, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года.

Санкции против лиц, посягающих на территориальное единство, суверенитет и независимость Украины, включают в себя замораживание активов и запрет на перемещение по ЕС.