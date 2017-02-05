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Премьер Румынии отозвал проект "коррупционного" указа

5 февраля в 00:47

 Указ вызвал многотысячные протесты в столице страны. 

Румыния протетсты
Премьер Румынии отозвал указ, возмутивший митингующих
Укринформ
Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну отозвал проект правительственного указа о декриминализации ряда коррупционных действий. 

Глава правительства вынужден был сделать это под давлением многотысячных акций протеста в Бухаресте. Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы. 

3 февраля уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее правительственный проект правовой реформы, который избавлял от уголовной ответственности многие коррупционные действия, оспорили генеральный прокурор и президент страны Клаус Йоханнис.

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В Румынии на третий день антиправительственных протестов вышло более 220 тысяч человек. Протестующие пообещали продолжать акцию до отмены указов, которые ограничивают борьбу с коррупцией

По материалам: Радио Свобода
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