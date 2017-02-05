Премьер Румынии отозвал проект "коррупционного" указа

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Указ вызвал многотысячные протесты в столице страны.

Премьер Румынии отозвал указ, возмутивший митингующих Укринформ

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну отозвал проект правительственного указа о декриминализации ряда коррупционных действий.

Глава правительства вынужден был сделать это под давлением многотысячных акций протеста в Бухаресте. Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.

3 февраля уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее правительственный проект правовой реформы, который избавлял от уголовной ответственности многие коррупционные действия, оспорили генеральный прокурор и президент страны Клаус Йоханнис.

В Румынии на третий день антиправительственных протестов вышло более 220 тысяч человек. Протестующие пообещали продолжать акцию до отмены указов, которые ограничивают борьбу с коррупцией