Премьер Румынии отозвал проект "коррупционного" указа

Указ вызвал многотысячные протесты в столице страны.
Глава правительства вынужден был сделать это под давлением многотысячных акций протеста в Бухаресте. Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.
3 февраля уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее правительственный проект правовой реформы, который избавлял от уголовной ответственности многие коррупционные действия, оспорили генеральный прокурор и президент страны Клаус Йоханнис.
В Румынии на третий день антиправительственных протестов вышло более 220 тысяч человек. Протестующие пообещали продолжать акцию до отмены указов, которые ограничивают борьбу с коррупциейРадио Свобода