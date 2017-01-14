Премьер Польши приветствовала американских солдат в Польше

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США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники. Глава правительства надеется, что это повысит безопасность.

Польша приветствует прибытие американских солдат Польське радіо

Глава польского правительства Беата Шидло пожелала, которые прибыли в страну, хорошего пребывания в Польше.

Во время церемонии в городе Жагань вблизи польско-немецкой границы Шидло заявила, что прибытие военных из "лучшей и сильнейшей армии мира" – это важный день для Польши и для Европы.

По ее словам, присутствие солдат 3-й Бронетанковой бригады Боевой группы США вписывается в стратегию правительства гарантировать безопасность полякам.

"Присутствие американских войск здесь, в Польше – это очередной шаг реализации стратегии, которую приняло правительство партии Право и справедливость, – укрепление безопасности Польши, укрепление безопасности нашего региона. Эту стратегию мы реализуем в беспокойстве за будущее нашей родины и наших граждан", – заявила Шидло.

6 января в немецком порту Bremerhaven началась разгрузка военного оборудованиябронетанковой бригады Боевой группы США, предназначенного для Польши. Бригадная Боевая группа перебрасывает около 3,5 тысяч солдат, более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, 400 армейских вседорожников Хамви и 144 боевая машина пехоты Bradley.

Американские бригады будут находиться в Польше и в других странах региона в ротационном порядке в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), что является ответом на агрессию России в Украине.