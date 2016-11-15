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Премьер Новой Зеландии пропустил телефонный звонок от Трампа после землетрясения

15 ноября в 12:04

Поддержку новозеландскому премьеру уже выразили главы правительств Нидерландов и Австралии.

Премьер Новой Зеландии Джон Кей
Трамп не дозвонился до новозеландского премьера
odt.co.nz
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей не ответил на телефонный звонок от новоизбранного президента США Дональда Трампа в связи тем, что был занят последствиями случившегося в стране разрушительного землятресения.

Как сообщает новозеландское издание Stuff, ссылаясь на заявление представителя премьер-министра, Кею звонили и писали многие мировые лидеры, желающие выразить свою поддержку.

Так, он уже говорил с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. С Дональдом Трампом, который также пытался дозвониться, премьер надеется поговорить в ближайшие несколько дней. 

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Как сообщалось, в Новой Зеландии за последние сутки произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8  и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.  

Ущерб от земелетрясений, которые произошли в Новой Зеландии в воскресенье, 14 ноября, составил, по приблизительным подсчетам, около 2 млрд новозеландских долларов, что примерно рано 1,5 млрд долларов США.

По материалам: ZN.UA
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Тэги новозеландцы землетрясение США
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