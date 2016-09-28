Премьер Нидерландов призвал Россию помочь найти тех, кто сбил MH17 – Handelsblad

По его словам, только разыскав прямых исполнителей можно будет оценить "причастность государств".

Рютте призвал Россию помочь в поисках тех, кто сбил "Боинг 777". Марк Рютте / Facebook

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что после публикации выводов расследования относительно уничтожения малайзийского "Боинга 777" в Донбассе миру стали известны "важные факты". По его словам, это большой шаг вперед.

Об этом сообщает нидерландское издание NRC Handelsblad, добавляя, что премьер-министр призвал Россию к всестороннему сотрудничеству.

"На следующем этапе картина должна еще больше прояснися, и мы должны увидеть преступников", - сказал он, добавив, что дело должно быть рассмотрено в уголовном порядке.

В парламенте Нидерландов тоже отреагировали на отчет, отметив, что в нем четко прослеживается причастность России к катастрофе. Поэтому Москва должна быть заинтересована в сотрудничестве в уголовном расследовании.

Депутат от партии D66 Сёерд Сёердсма убежден, что выводы следствия "положат конец всем причудливым теориям заговора России".

"Россия сделала все, чтобы сорвать расследование. Но очень важно, чтобы она прекратила это делать и в полной мере начала сотрудничать со следствием", - сказал он.

Рютте также обратил внимание на заключение следователей, что "Бук" был российским и в конце концов вернулся в Россию. По его мнению, именно поэтому Москва должна присоединиться к следствию. Он напомнил, что два года назад Россия "подписала резолюцию" о сотрудничестве и пообещал, что будет напоминать Москве о это постоянно на международном уровне. Однако, обвинять Россию в уничтожении "Боинга 777" Рютте считает преждевременно.

"На следующем этапе, когда мы увидим преступников, мы сможем сделать выводы о причастности государств. Если говорить о выводах без доказательств, может сложиться впечатление, что мы делаем это из политических соображений", - сказал он.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.