Премьер-министром Франции назначен Бернар Казнев

Олланд поручил экс-министру МВД сформировать новое правительство.

Бернар Казнев ранее занимал должность министра МВД ouest-france.fr

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заменит Мануэля Вальса на должности премьер-министра.

"Он сильная личность, с опытом государственных дел", - сказал источник Reuters в окружении президента Франсуа Олланда, комментируя назначение Казнева.

Позже информацию также подтвердил сам Олланд.

"Я поручаю ему сформировать новое правительство", - написал он в своем Twitter.

J'ai nommé @BCazeneuve Premier Ministre et je l'ai chargé de former le nouveau gouvernement. — François Hollande (@fhollande) 6 грудня 2016 р.

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил о выдвижении своей кандидатуры от Социалистической партии на президентские выборы. Президент Франции Франсуа Олланд уже заявил, что не будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2017 году. Социалистическая партия планирует провести в январе праймериз.

Кампания по выборам президента Франции весной 2017 года стартовала. На этот раз основные французские партии при выдвижении своего кандидата будут проводить "праймериз", или, проще говоря, выборы между несколькими кандидатами, чтобы на основе внутрипартийного голосования определить, кто из политиков популярнее, кто из них способен побороться за пост президента. Подробнее о выборах во Франции читайте в материале Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".