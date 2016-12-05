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Премьер-министр Новой Зеландии решил уйти в отставку

5 декабря в 02:56

Место Джона Кея займет Билл Инглиш.

Премьер Новой Зеландии Джон Кей
Джон Кей решил уйти из правительства "по семейным обстоятельствам"
odt.co.nz
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил о своем решении подать в отставку, передает BBC.

Кей назвал этот шаг "самым сложным решением в жизни", объяснив его семейными обстоятельствами, а также добавил, что не знает, чем будет заниматься после ухода из правительства.

По информации газеты New Zealand Herald, на отставке Кея настаивала его супруга Брона.

Как ожидается, заявлени об отставке Кей подаст 12 декабря.

Обязанности премьер-министра временно будет выполнять первый вице-премьер – министр финансов  Билл Инглиш. Нового главу правительства изберут на ближайшем кокусе правящей "Национальной партии".

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Джон Кей возглавлял правительство Новой Зеландии с 2008 года. В сентябре 2014 года его избрали премьер-министром на третий срок.

Как сообщалось, 11 мая Кея попросили удалиться из парламента за нарушение правил поведния  во время дискуссии. До этого его трижды выгоняли из сессионного зала, корда он был лидером оппозиции.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Новая Зеландия Кей отставка
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