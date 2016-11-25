Премьер-министр Израиля поблагодарил Украину за помощь в тушении пожара

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Порошенко пригласил Нетаньяху в Украину.

Между Порошенко и Нетаньяху состоялся телефонный разговор president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко поблагодарил Украину за помощь в ликвидации масштабных пожаров на севере страны, сообщается на сайте президента Украины.

По словам Нетаньяху, Украина одной из первых стран откликнулась на запрос израильской стороны и направила свои самолеты для преодоления масштабных пожаров в Израиле.

Порошенко и Нетаньяху обсудили вопрос торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Израилем, в частности, договорились активизировать переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли между двумя странами.

Президент Украины пригласил премьер-министра Израиля совершить официальный визит в Украину в ближайшее время.

Как сообщалось, Украина направила два пожарных самолета для оказания помощи Израилю в борьбе с огнем в Хайфе и окрестностях.

"Поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета Ан-32 для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле", – сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook вечером в четверг, 24 ноября.