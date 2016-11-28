Премьер-министр Грузии утвердил назначение нового Кабмина

Свои должности в новом правительстве сохранили, среди прочих, главы МИД, МВД и Минобороны.

В Грузии официально назначили новое правительство

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал распоряжение о назначении членов нового

Как сообщает Русская служба BBC, подписание документа позволило новым министрам официально вступить в свои должности. В новое правительство вошли 16 министров и 2 госминистра.

Квирикашвили занимает должность премьера с 29 декабря прошлого года. В его новом кабинете свои кресла сохранили главы МИД, МВД, Минобороны и многих прочих ведомств.

Напомним, 26 ноября Парламент Грузии утвердил Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра страны и состав нового правительства Грузии.

В состав обновленного Кабмина вошел Георгий Гвахария, занявший пост министра экономики и устойчивого развития. Министром регионального развития и инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, министром по европейской и евроатлантической интеграции утвержден Виктор Долидзе. Дмитрий Кумсишвили сохранил пост первого вице-премьера, одновременно став министром финансов.

Как сообщалось, в октябре граждане Грузии избрали новый парламент страны.