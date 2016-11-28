Премьер-министр Грузии утвердил назначение нового Кабмина

Квирикашвили занимает должность премьера с 29 декабря прошлого года. В его новом кабинете свои кресла сохранили главы МИД, МВД, Минобороны и многих прочих ведомств.
Напомним, 26 ноября Парламент Грузии утвердил Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра страны и состав нового правительства Грузии.
В состав обновленного Кабмина вошел Георгий Гвахария, занявший пост министра экономики и устойчивого развития. Министром регионального развития и инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, министром по европейской и евроатлантической интеграции утвержден Виктор Долидзе. Дмитрий Кумсишвили сохранил пост первого вице-премьера, одновременно став министром финансов.
Как сообщалось, в октябре граждане Грузии избрали новый парламент страны.Русская служба Би-би-си