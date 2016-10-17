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Премьер-министр Черногории заявил о победе его партии на парламентских выборах

17 октября в 11:47

Глава черногорского правительства Мило Джуканович заявил, что Черногория уверенно остается на пути к своему европейскому будущему.

Джуканович
Черногория уверенно остается на пути к своему европейскому будущему - премьер страны
Черногория продолжит курс на вступление в НАТО и ЕС, заявил премьер-министр Мило Джуканович утром в понедельник, 17 октября. 

"Это было непросто (...), но мы это сделали. Сегодня мы с удовольствием можем сказать, что Черногория уверенно остается на пути к своему европейскому будущему", - сказал он. При этом, стоит отметить, что подсчет голосов еще не завершен. 

Сохранение курса на евроатлантическую и европейскую интеграцию или, наоборот, начало сближения страны с Россией было одним из главных вопросов парламентских выборов. Возглавляемая Джукановичем прозападная Демократическая партия социалистов (ДПС) выступает за углубление отношений государства с НАТО и ЕС.

По результатам подсчета 80% бюллетеней ДПС получает около 40% голосов. Пророссийская оппозиционная партия "Демократический фронт" - около 20%. Политический блок "Ключ" и "Демократы Черногории", которые поддерживают вступление в ЕС и требуют референдума о вступлении в НАТО, получают по этим данным по 10% голосов. Явка избирателей на выборах составила около 73%.

Глава правительства Черногории спрогнозировал, что его партия получит 36 из 81 места в парламенте. Джуканович рассчитывает сформировать парламентское большинство. Сразу после объявления официальных результатов выборов ДПС начнет переговоры с партнерами: социал-демократами, представителями боснийских мусульман, а также албанского и хорватского национальных меньшинств Черногории. Таким образом, ГНС может получить большинство в 42 голоса в парламенте. 

Джуканович правит республикой в ​​роли президента или премьера уже почти четверть века. Он был у власти еще задолго до того, как Черногория вышла из государственного объединения с Сербией в 2006 году.

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Ранее премьер Черногории обвинил Россию в попытках настроить балканские страны против ЕС.

Напомним, что недавно Черногория присоединилась к НАТО. В мае главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении страны.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Подробнее о политике НАТО и РФ относительно Черногории читайте в статье "НАТО и Россия начали сражение за Черногорию" на ZN.UA.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Черногория парламент выборы НАТО
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