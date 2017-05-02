Топ Новости
<
>

Премьер-министр Чехии хочет распустить правительство уже на этой неделе

2 мая в 17:35

Отставка связана с подозрительной профессиональной деятельностью министра финансов страны.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка
Соботка заявил об отставке своего правительства
tema.novinky.cz
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка намерен в течение этой недели подать президенту страны Милошу Земану прошение об отставке кабинета министров, сообщают Ceske Noviny.

Сегодня премьер Чехии провел пресс-конференцию, во время которой пояснил, что отставка правительства связана с деятельностью первого вице-премьера, министра финансов страны Андрея Бабиша. Его подозревают в финансовых махинациях.

"Я готов сообщить президенту об отставке, предполагаю, уже на этой неделе", - сообщил журналистам Соботка.

По словам Богуслава Соботки, он не может нести ответственность за правительство, в котором министра финансов подозревают в финансовых махинациях.

Читайте также: МИД Чехии и Финляндии осудили аннексию Крыма Россией

Напомним, ранее  сообщалось о том, что накануне президентских и парламентских выборов правительство Соботки столкнулось с проблемой медленного роста зарплат в Чехии. С одной стороны правительство хочет сохранить приток рабочей силы, которой в стране не хватает, а с другой - повысить зарплаты, чтобы склонить на свою сторону избирателей.

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги финансы отставка правительство Чехия президент премьер-министр махинация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...