Он рассказал о планах причастных стран после публикации отчета международной группы следователей.

Премьер Малайзии заверил, что его страна до сих пор хочет наказать виновных в уничтожении MH17. Flickr/Suzanor Ali Follow

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заверил, что его страна стремится привлечь к ответственности ответственных за уничтожениев Донбассе два года назад.

Как сообщает Washington Post, об этом он сказал в Берлине после встречи с канцлером Ангелой Меркель. Он добавил, что после того, как в Нидерландах обнародуют результаты международного уголовного расследования, страны, которые принимали в нем участие, обсудят дальнейший план действий.

"Мы, как и раньше, хотим привлечь виновных в этом людей к ответственности", - сказал Разак.

Напомним, что сегодня международная группа следователей обнародует выводы своего уголовного расследования относительно уничтожения малайзийского авиалайнера "Боинг 777" два года назад в Донбассе. Вчера издание The Guardian писало, что международные следователи подтвердят причастность России или ее боевиков к уничтожению MH17.

В мае 2016 года частная разведовательно-аналитическая организация Stratfor подтвердила появление в Донбассе системы "Бук" из России незадолго до сбития MH17. В частности, спутниковые снимки, сделанные компанией AllSource Analysis, которая выступает партнером американской частной разведки, подтверждают, что конкретная система "Бук" пересек украинскую границу и была в зоне АТО на подконтрольной российским силам территории.

А группа Bellingcat установила "хозяев" "Бука", который сбил MH17. "Бук" номер 332 приписан к 53-й бригаде войск противовоздушной обороны Вооруженных сил России.