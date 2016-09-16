Премьер Люксембурга против исключения Венгрии из ЕС

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Председатель правительства Люксембурга не разделяет радикальной позиции главы своего МИД.

Беттель против приостановления членства Венгрии в ЕС. evplanov.narod.ru

Премьер-министр Люксембурга Хавьер Беттель высказался против приостановления членства Венгрии в Европейском Союзе.

"Мы являемся семьей и если у наспроблема в европейской семье, то мы должны это и обсудить внутри семьи. И не выбрасывать кого-то из ее рядов", – сказал Беттель на неформальном саммите ЕС в Словакии.

Власти Венгрии планируют провести 2 октября референдум, где вынесут вопрос о праве ЕС устанавливать обязательное расселение мигрантов без согласия парламента страны. Венгрия уже построила забор на границе с Сербией и Хорватией для сдерживания потоков беженцев.

Также министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против исключения Венгрии из ЕС.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн потребовал исключения Венгрии из Европейского Союза. По его мнению, это единственный способ сохранить единство и ценности ЕС.

Венгрия является одним из главных противников плана руководства ЕС разместить на территории государств еще 120 тысяч мигрантов. Однако, несмотря на протесты Будапешта, этот план был принят в сентябре прошлого года. Венгрия оказалась в числе стран, которые теперь обязаны принять новых мигрантов. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложенные Евросоюзом квоты могут радикально изменить культурную и религиозную идентичность Европы.