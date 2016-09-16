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Премьер Люксембурга против исключения Венгрии из ЕС

16 сентября в 11:52

Председатель правительства Люксембурга не разделяет радикальной позиции главы своего МИД.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Беттель против приостановления членства Венгрии в ЕС.
evplanov.narod.ru

Премьер-министр Люксембурга Хавьер Беттель высказался против приостановления членства Венгрии в Европейском Союзе.

"Мы являемся семьей и если у наспроблема в европейской семье, то мы должны это и обсудить внутри семьи. И не выбрасывать кого-то из ее рядов", – сказал Беттель на неформальном саммите ЕС в Словакии.

Власти Венгрии планируют провести 2 октября референдум, где вынесут вопрос о праве ЕС устанавливать обязательное расселение мигрантов без согласия парламента страны. Венгрия уже построила забор на границе с Сербией и Хорватией для сдерживания потоков беженцев.

Также министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против исключения Венгрии из ЕС.

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Ранее стало известно, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн потребовал исключения Венгрии из Европейского Союза. По его мнению, это единственный способ сохранить единство и ценности ЕС.

Венгрия является одним из главных противников плана руководства ЕС разместить на территории государств еще 120 тысяч мигрантов. Однако, несмотря на протесты Будапешта, этот план был принят в сентябре прошлого года. Венгрия оказалась в числе стран, которые теперь обязаны принять новых мигрантов. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложенные Евросоюзом квоты могут радикально изменить культурную и религиозную идентичность Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Венгрия исключение Евросоюз беженцы
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