Премьер Косово ответил на угрозы Сербии: косовские сербы - наши граждане

Он также отмечает, что все вопросы между странами должны решаться только с помощью диалога.

Премьер Косово заявил, что готов сам защищать сербов в своей стране Википедия

Премьер-министр Косово Иса Мустафа ответил президенту Сербии на угрозы применять армию для защиты сербов в Косово, сообщает " Европейская правда " со ссылкой на RTK. Мустафа считает, что провокации и конфликты между Косово и Сербией должны остаться в прошлом.

"Косовские сербы являются полноправными гражданами нашей республики. Им не нужна защита Белграда и стены, которые будут их разделять от других граждан, потому что они не находятся в опасности и не будут под угрозой. То, что нам нужно, - это диалог и совместная работа по созданию европейской точки зрения", - заявил премьер.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Томислав Николич угрожал применить армию против Косово для защиты этнических сербов.

Как сообщают местные СМИ, Николич сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в Генеральном штабе армии Сербии. Президент подчеркнул, что не хочет конфликта, однако по конституции обязан защищать своих граждан.

Накануне на границе с Косово был остановлен поезд, который отправился из Белграда. Приобретенный в России поезд снаружи был разрисован фразой "Косово – это Сербия" 21 языке, а внутри - изображениями сербских монастырей и церквей. Таким образом Сербия собиралась возобновить железнодорожное сообщение, прерванное 18 лет назад.