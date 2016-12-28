Премьер Ирака анонсировал скорое освобождение страны от ИГИЛ

Иракские власти смотрят на проблему более оптимистично, чем их американские союзники.

В Ираке заявили, что победят ИГИЛ за три месяца Iraqi News

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади считает, что уже через три месяца боевики ИГИЛ будут полностью выбиты из этой страны.

В частности, аль-Абади прокомментировал заявление руководителя международной коалиции по борье с ИГИЛ, которую возглавляют американцы. Командующий заявлял, что борьа с ИГИЛ в Сирии и Ираке растянется еще на 2 года. "Американцы были слишком пессимистичными. Они говорили об очень долгом периоде времени, однако выдающиеся успехи, достигнутые нашими героическими воинами, сократили его. Я предвижу, что в Ираке это (борьба с ИГИЛ – ред) займет три месяца", - сказал иракский премьер, сообщает Reuters.

Также сообщается, что последнее время операция по его освобождению иракского города Мосул ведется медленнее, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц, большинство из которых отказались эвакуироваться.

Ранее в ООН прогнозировали, что число беженцев из Мосула в ходе военной операции достигнет 700 тысяч человек, которым необходимо обеспечить временное убежище, питание и водоснабжение.

20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.