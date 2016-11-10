Премьер Черногории обвинил пророссийскую оппозицию в попытке его убийства

По данным прокуратуры, Джукановича собирались убить, чтобы оппозиция смогла захватить власть в стране.

Джуканович обвинил в покушении "Демократический фронт"

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозиционную партию "Демократический фронт" в участии в заговоре с целью его убийства.

"Я рассматриваю эту деятельность как участие в подготовке моего убийства", - сказал Джуканович, сообщает DW.

По данным прокуратуры Черногории, группировка намеревалась убить Джукановича, чтобы пророссийская оппозиция, у которой недостаточно ресурсов для победы на выборах, смогла захватить власть в Черногории. "Органы государственной власти выяснили, что преступная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России с задачей совершать акты терроризма", – уточнил спецпрокурор по борьбе с организованной преступностью Миливое Катнич.

Ранее сообщалось, что в Черногории предотвратили покушение на премьер-министра Мило Джукановича.

Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Накануне несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений в Черногории.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".