Премьер Британии сообщила о выходе страны из общего рынка ЕС

Оставаясь в общеевропейском рынке, страна фактически сохраняет и членство в ЕС, считает политик.

Тереза Мэй пообещала добиваться максимально свободных условий торговли Британии со странами Европы после выхода из состава ЕС Number 10/Flickr

Премьер-министр Великобританиисообщила о выходе страны из общего европейского рынка. По словам политика, если Великобритания не выйдет из общеевропейского рынка, это будет означать, что она фактически не вышла и из ЕС.

Во время своего программного выступления в Брюсселе Мэй, тем не менее, пообещала добиваться наибольшего доступа Великобритании к европейскому рынку после Brexit.

По словам политика, у парламента страны будет возможность провести слушания и одобрить окончательное соглашение между Британией и Евросоюзом.

Мэй также подчеркнула тот факт, что Лондон продолжит поддерживать внешнеполитические приоритеты Брюсселя даже после выхода страны из состава ЕС. В частности, режим санкций в отношении России за ее действия на востоке Украины и аннексию Крыма.

"Мы покидаем Евросоюз, но не покидаем Европу", - отметила Тереза Мэй.

Также премьер-министр пообещала прекратить "огромные взносы" в ЕС. Среди других приоритетов переговоров Британии и ЕС она назвала:

- Окончательное утверждение соглашения по Brexit двумя палатами парламента страны;

- Работу правительства над сохранением совместной зоны передвижения между Великобританией и Ирландской Республикой;

- Работу министров, направленную на поддержание "наиболее свободной" торговли Британии со странами ЕС;

- Таможенное соглашение с ЕС, хотя в настоящее время четкая позиция по этому вопросу у политика отсутствует.

Кроме того, Мэй пообещала, что "гражданам ЕС в Британии будут рады и после "Брексита"".

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

В 2014-м на референдуме о независимости 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 45% поддержали независимость Шотландии.

Ранее издание Financial Times писало, что Мэй взяла курс на отказ Британии от единого рынка ЕС. Мэй сказала, что она хочет дать британским компаниям максимальную свободу торговли и доступ к единому рынку, но не ценой свободного перемещения или подчинение судьям в Люксембурге.