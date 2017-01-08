Премьер Британии обещает начать Brexit до конца марта

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Мэй в ближайшие недели объявит детали процесса и позицию Лондона.

Мэй заверила, что не затягивает процесс выхода из ЕС. Number 10/Flickr

не собирается затягивать с процессом выхода из ЕС и воспользуется статьей 50 Лиссабонского соглашения не позднее конца марта.

Об этом, как сообщает BBC, сказала премьер-министр Тереза Мэй. Процесс переговоров с ЕС о новых двусторонних отношениях начнется в апреле. По словам Мэй, главная задача ее правительства - это "добиться как можно лучшего соглашения в вопросе торговых отношений с Евросоюзом". При этом она добавила, что невозможно сохранить "кусочки" членства в организации.

Издание напоминает, что в течение последних недель в британском обществе были активные дебаты о природе Brexit и обязательно ли отказ от свободного движения граждан ЕС на территории Британии будет означать потерю доступа к единому европейскому рынку. Бывший посол Британии в ЕС сэр Айван Роджерс обвинил правительство в "затягивании" процесса Brexit.

Но Мэй с ним не согласна. Она подчеркивает, что длительные размышления правительства - это нормально, учитывая сложность проблемы.

"Часто люди говорят так, будто мы покидаем ЕС, но хотим оставить какие-то кусочки членства. Мы уходим. Мы покидаем организацию и не собираемся быть членом ЕС больше. Вопрос в том, какие отношения Великобритании иметь с ЕС за его пределами", - подчеркнула она.

По ее словам, именно за это британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года. При этом она пообещала, что воспользуется статьей 50 не позднее конца марта. Мэй также пообещала, что в течение ближайших недель выступит с речью, в которой расскажет все детали.

Ранее издание Financial Times писало, что Мэй взяла курс на отказ Британии от единого рынка ЕС. Мэй сказала, что она хочет дать британским компаниям максимальную свободу торговли и доступ к единому рынку", но не ценой свободного перемещения или подчинение судьям в Люксембурге.