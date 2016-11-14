Председатель Китая в первом разговоре с Трампом призвал к сотрудничеству как единственно правильному выбору

Трамп сообщил Си Цзиньпину, что придерживается аналогичной точкой зрения относительно американо-китайских отношений.

Лидер Китая провел первый телефонный разговор с Трампом Xinhua News Agency

Председатель КНР Си Цзиньпин в первом телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом сказал, что сотрудничество "является единственным правильным выбором" для двух крупнейших экономик мира

По данным китайских государственных СМИ, в ходе разговора в понедельник, 14 ноября, стороны высказались за развитие отношений и обсудили возможность встречи в ближайшей перспективе.

"Факты свидетельствуют, что сотрудничество является единственным правильным выбором при развитии отношений КНР и США", — заявил председатель КНР Си Цзиньпина. Пекин и Вашингтон должны усиливать координацию, способствовать экономическому развитию двух стран и глобальной экономики, расширять сотрудничество и контакты во всех сферах, также сказал он.

В свою очередь Трамп, по данным портала Sina, поблагодарил Си Цзиньпина за поздравление, отметив, что придерживается аналогичной точкой зрения относительно американо-китайским отношениям.

"Отношения США и КНР могут быть взаимовыгодными. Я намерен вместе с вами укреплять сотрудничество стран", — заявил Трамп. Как цитируют Трампа государственные китайские СМИ, будущий новый глава Белого дома заявил, что Китай является "большой и важной страной" и уверил, чтобы обе страны могли бы сотрудничать с целью достижения беспроигрышных результатов.

Как известно, заявленная Трампом позиция как противника свободной торговли означает риски для Мексики, Канады и уже упомянутого выше Китая. Также очень уязвимыми являются Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань и Малайзия, поскольку их экономики больше ориентированы на внешний спрос.