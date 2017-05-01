Правящую партию Италии возглавил экс-премьер Ренци

Ренци будет готовить партию к выборам.
"Это чрезвычайная ответственность. Сердечное спасибо женщинам и мужчинам, которые верят в Италию", - написал он в "Инстаграме" в воскресенье.
Теперь Ренции займется подготовкой своей партии к выборам, которые должны состоятся в мае.
Ренци ушел в отставку в декабре прошлого года, после того, как итальянцы на референдуме не одобрили его вариант изменений в Конституцию.
Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. 59% избирателей не поддержали правительственную инициативу. Явка на референдуме превысила 68%.
Подробнее о референдуме в Италии и его влиянии на ЕС читайте в статье Константина Федоренко "Италия: референдум против истеблишмента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс