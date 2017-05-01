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Правящую партию Италии возглавил экс-премьер Ренци

1 мая в 07:42

Ренци будет готовить партию к выборам. 

Маттео Ренци1
Ренци снова возглавил итальянских дипломатов
© European Council
Правящую демократическую партию Италии возглавил бывший глава правительства страны Маттео Ренции. На праймериз (состоялись 30 апреля) среди сторонников партии Ренци набрал более 70% голосов.

"Это чрезвычайная ответственность. Сердечное спасибо женщинам и мужчинам, которые верят в Италию", - написал он в "Инстаграме" в воскресенье.

Теперь Ренции займется подготовкой своей партии к выборам, которые должны состоятся в мае.

Ренци ушел в отставку в декабре прошлого года, после того, как итальянцы на референдуме не одобрили его вариант изменений в Конституцию. 

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Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. 59% избирателей не поддержали правительственную инициативу. Явка на референдуме превысила 68%. 

Подробнее о референдуме в Италии и его влиянии на ЕС читайте в статье Константина Федоренко "Италия: референдум против истеблишмента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Италия партия референдум Ренци выборы
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